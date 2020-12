« Alex Hugo » du 16 décembre 2020 : ce soir l’épisode « L’étrangère » sur France 2 (rediffusion)

4.8 ( 11 )



« Alex Hugo » du 16 décembre 2020. Ce soir France 2 propose un épisode de sa série épisode « Alex Hugo ». Et il s’agit de « L’étrangère », un épisode diffusé une première fois en septembre 2019.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV

« Alex Hugo » du 16 décembre 2020 : votre épisode de ce soir

C’est un grand jour à Lusagne : l’équipe locale de hockey sur glace est en demi-finale et tout le village est là pour la soutenir. Au même moment dans la montagne une jeune femme noire, traquée et blessée par balle, chute au fond d’un ravin. Lorsque le lendemain Alex Hugo et Angelo découvrent un adorable bébé noir dans son couffin devant la police rurale, les ennuis commencent. Le bébé d’une migrante qui a fui son pays et traversé les Alpes à pied en venant d’Italie ? Alors qu’Angelo craque sur le bébé et repousse le moment de le confier aux services sociaux, Alex Hugo est le seul à croire que sa mère est en danger dans la montagne et qu’il faut la retrouver. Mais des décès mystérieux et fulgurants rendent les villageois paranos : un virus mortel ? Une maladie contagieuse venue d’Afrique ? A Marseille Dorval et Renart, qui enquêtent sur des morts par overdose, reçoivent une lettre anonyme accusant Alex et Angelo d’aider les migrants à franchir la frontière…



Sa détermination ne connaît pas de frontières…. Ce soir, nouvel épisode inédit #AlexHugo pic.twitter.com/8wRnpJlsUs — France 2 (@France2tv) September 11, 2019

Audience

Lors de sa première diffusion en clair cet épisode s’est placé en tête des audiences en réunissant 4.92 millions de fidèles pour 23.6% de part de marché.

