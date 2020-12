« New Amsterdam » du 16 décembre 2020 : final de la saison 2 ce soir sur TF1

4.6 ( 14 )



« New Amsterdam » du 16 décembre 2020. C’est l’heure du final pour la saison 2 de votre série médicale « New Amsterdam ». Les 3 derniers épisodes seront diffusés ce soir dès 21h05 sur TF1 et bien sûr comme toujours en replay sur MYTF1.



« New Amsterdam » du 16 décembre 2020 : final de la saison 2

« Le chat noir » : Alice a dormi chez Max, qui s’est occupée Luna et Bobbi la veille. Au réveil, ils font l’amour, s’avertissant mutuellement qu’ils ne se sentent pas prêts à s’engager dans une nouvelle relation, chacun triturant l’alliance qu’il porte toujours au doigt… Après avoir découvert que Valentina Castro avait falsifié les bilans préliminaires de ses patients pour que la molécule sur laquelle porte son essai thérapeutique ait l’air plus efficace, Sharpe décide de saboter l’essai de Castro. Kapoor doit pratiquer un geste très technique sur un patient, mais il est perturbé car Ella a décidé d’adopter un chat pour l’aider à gérer ses TOC. Iggy reçoit Danica, une adolescente qui souffre de phobie scolaire. Il découvre que son état, qui ressemble à s’y méprendre à un état de stress post-traumatique, est dû à une simulation de fusillade qui a eu lieu dans son collège.

« Bye bye Dr Reynolds » : Max est attristé de voir que seuls les malades « émouvants » parviennent à collecter de l’argent via l’appel aux dons sur internet. Jason, le fils de Zhen Huang, un vieil homme qui n’arrive plus à parler, est désespéré : son père va mourir s’il n’arrive pas à rassembler la somme nécessaire pour son opération cardiaque. Max décide alors de demander aux médecins de choisir eux-mêmes qui mérite de bénéficier d’une aide en priorité, mais c’est un échec. Il trouve la solution grâce à Sharpe, qui vient de reprendre son poste de directrice adjointe. Bloom et Iggy suivent la trace d’un homme mystérieux qui, selon les dires de Bloom, est mort il y a quatre ans… Kapoor aide un ancien pilote d’avion, aujourd’hui paralysé, à faire voler un appareil grâce à un simulateur. Enfin, Reynolds vit sa dernière aventure à New Amsterdam : il se retrouve coincé avec un enfant dans une cage d’ascenseur pendant quatre heures…



« Mauvais timing » : Un nouveau médecin arrive à New Amsterdam : le docteur Cassian Shin, virtuose de la chirurgie traumatologique, très séduisant, mais dont l’attitude égoïste et hautaine agace prodigieusement Sharpe et Bloom. Cette dernière surprend sa mère et Casey dans un couloir en train de chuchoter et de se faire un câlin. Elle imagine aussitôt les pires scénarios. En promenant Luna dans le parc, Max croise Liam et ses parents. Le petit garçon de 6 ans présente des problèmes moteurs préoccupants. Max convainc ses parents de faire un dépistage à New Amsterdam. Kapoor est harcelé par la femme d’un patient, qui lui fait des propositions déplacées… Plusieurs patients qui n’ont rien à voir entre eux sont atteints d’un étrange syndrome : une fréquence cardiaque dangereusement basse, que rien ne justifie.

Alors que cette saison 2 n’a connu qu’un succès d’audience très mitigé en France, ce final fera t-il mieux ce soir ?

