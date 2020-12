Audiences TV prime 10 décembre 2020 : « Balthazar » écrase tout, beau score pour « Cash Investigation »

4.6 ( 11 )



Annonces





Audiences TV prime 10 décembre 2020. Comme chaque jeudi soir, mais attention car le final s’annonce déjà, « Balthazar » écrase tout sur son passage. Et cela s’est encore vérifié hier soir, jeudi 10 décembre 2020.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« À la folie », l’épisode inédit proposé hier soir, a ainsi tenu en haleine 6.64 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 27% sur l’ensemble du public.

Plus large domination encore sur le public féminin avec 28% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. La semaine prochaine, c’est un final explosif qui vous attend.



Annonces



#Audiences @TF1 #Balthazar toujours très large leader hier soir avec: ✅6,6 millions de téléspectateurs

📌28% pda Frda-50 Rendez-vous jeudi prochain pour le final explosif de la saison et en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/5f1lqYEePU — TF1 Pro (@TF1Pro) December 11, 2020

Audiences TV prime 10 décembre 2020 : autres chaînes

En seconde position on retrouve le magazine de France 2 « Cash Investigation » d’Élise Lucet. Hier soir le thème choisi “Services publics : liberté, égalité, rentabilité ?” a suscité l’intérêt de 2.29 millions de contribuables soit 10.6% des téléspectateurs.

Sur M6 la rediffusion du film culte « Love Actually » avec Hugh GRANT et Colin FIRTH a pu compter pour sa part sur 2.02 millions de cinéphiles et 9.8 % de part d’audience.

Déception pour « Black and White » hier soir sur France 3. Les deux premiers épisodes de cette mini-saga romanesque n’ont suscité l’intérêt de 1.13 million de personnes soit 5.1% des téléspectateurs.

TMC complète le top 5 avec la rediffusion du film « The Foreigner » vu ou revu par 1.04 million d’amateurs du genre (5.3% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés