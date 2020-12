Plus belle la vie : ce soir, Sabrina passe à l’action (résumé + vidéo épisode 4170 PBLV du 11 décembre 2020)

5 ( 2 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4170 du vendredi 11 décembre 2020 – Sabrina passe à l’action ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle écoute les conversations de Luna, Mila et Claire au sujet du plan d’évasion de Mouss…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Mazelle tombe et se fait arrêter, Samia et Jean-Paul très proches (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4170

Claire arrive à noter le code du coffre de Rousset où est planqué le badge de la prison. Luna avoue qu’elle a embrassé Andrès à Bertrand mais ce dernier n’est pas surpris. Sabrina intercepte une nouvelle information ; Luna entretient une relation intime avec Bertrand. Discrètement, Stan assiste à une répétition intense entre Luna et Andrès et comprend le lien qui les unis. Informé par Sabrina, Stan raconte à Andrès l’infidélité de Luna…



Annonces





Le Pope demande à Boher d’ouvrir le bal et c’est Samia qui le fait répéter. Dans le même temps, Hadrien s’entraine à danser avec un coach. Ils sont au même endroit et Samia est un peu gênée d’être prise en flagrant délit de danse avec son ex. Hadrien, lui, est piteux, et avoue qu’il préparait ça en secret…

Vitreuil vieille Jeanne quand elle reçoit appel curieux. Pour tenter de réveiller sa fille, Vitreuil décide de la transporter dans les montagnes à la rencontre d’un vieux souvenir…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4170 du 11 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés