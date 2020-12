4.5 ( 13 )



« C’est Noël tout est permis » c’est ce soir sur TF1 dès 21h05 et comme toujours en replay sur MYTF1. Comme chaque année désormais à l’approche de Noël, et à J-1 du réveillon, Arthur nous propose plus de deux heures d’émission, entre folie et magie de Noël…



Avec au programme du glamour, de l’humour, les danseuses du Moulin Rouge, Antonio le magicien et le jongleur David Burlet. Tout un programme donc…

La règle d’or est signée #karineferri 👌😄 Et ce n’est pas @AntonioMagicien qui dira le contraire !♦️ Ne loupez pas son incroyable tour mercredi à 21h sur @tf1 ♣️ #vtep pic.twitter.com/62e5CacxzB — #VTEP (@VTEP_TF1) December 22, 2020



« C’est Noël tout est permis » : les invités d’Arthur ce soir !

Et comme le veut la tradition Arthur sera entourée d’une pléiade de stars :

Jarry, Bilal Hassani, Booder, Karine Ferri, Virginie Hocq, Florent Peyre, Chris Marques et Gérémy Crédeville.

Ensemble ils vont danser sur les chorégraphies de Tok Tok Dance, jouer au Photomime dans une ambiance de réveillon, s’affronter à coups de fous rires sur le Speed Quiz, tirer la nappe du mieux possible dans le Tire-Nappe, etc…

Notez que d’autres visages incontournables de TF1 viendront se joindre à la fête par webcam : Jean-Pierre Pernaut, Jean-Pierre Foucault, Evelyne Dhéliat, Louis Bodin, Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau, Harry Roselmack…

Oubliez tous vos soucis et laissez-vous porter par la magie de Noël et la bonne humeur des invités d’Arthur ce soir sur TF1.

