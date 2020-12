« La Boum » en hommage à Claude Brasseur, ce soir sur TFX

4.9 ( 9 )



« La Boum », le film culte de Claude Pinoteau avec Sophie Marceau, Brigitte Fossey et Claude Brasseur est en mode rediffusion ce soir sur TFX. Il s’agit bien sûr, mais vous l’aurez compris, d’un hommage rendu à Claude Brasseur décédé hier à l’âge de 84 ans.



Dans ce film l’acteur campait le rôle de François Beretton, le papa de Vic (Sophie Marceau, ndrl).

« La Boum » : histoire, résumé

Jeune lycéenne de 14 ans, Vic vit à Paris chez ses parents, l’un dentiste, l’autre auteur de bandes dessinées. Pour la jeune fille, c’est le temps des boums et des premiers émois amoureux, qu’elle partage avec son arrière-grand-mère Poupette, vieille dame dynamique et farfelue. De leur côté, les parents de Vic n’échappent pas non plus aux affres de l’amour. En effet, François se retrouve confronté à son ancienne maîtresse, Vanessa, qui resurgit dans sa vie. Bouleversée, Françoise ne sait plus quoi inventer pour se venger et reconquérir son mari. Devant toute cette confusion, Vic décide de partir rejoindre Mathieu, son petit ami, à Cabourg. Mais leur séjour n’est pas aussi idyllique qu’elle l’avait imaginé…



Déprogrammation du magazine « Noël au soleil ou sous la neige : leurs incroyables fêtes de fin d’année »

Notez que cet hommage à Claude Brasseur, avec la rediffusion du film « La Boum » , a pour conséquence la déprogrammation du magazine « Noël au soleil ou sous la neige : leurs incroyables fêtes de fin d’année » présenté par Karine Ferri. Il sera diffusé à une date ultérieure.

