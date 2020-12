Demain nous appartient en avance : Rémy interrogé (résumé + vidéo épisode 812 DNA du 7 décembre 2020)

4.8 ( 8 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 812 du lundi 7 décembre 2020 – Alors qu’il a été agressé vendredi soir à la coloc, Rémy est interrogé par la police ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Karim se déplace pour venir recueillir son témoignage et il comprend qu’ils ont affaire au même homejacker qui sévit à Sète…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 812

Karim et Georges recueillent le témoignage de Rémy. Seul dans l’appartement, il a été victime d’un cambriolage à domicile. Le mode opératoire et l’apparence de l’assaillant concordent avec ceux du homejacker qui sévit dans la région. Chez les Beddiar, Soraya est encore secouée par la découverte de son petit-ami menotté au sol.

Ces derniers événements sèment la panique parmi les Sétois… A bout de nerfs, Solenne confronte son père sur les raisons de sa dispute avec son frère. Elle est de plus en plus inquiète pour Ben. Quant à Chloé, elle ne s’en sort plus depuis que Jeanne a emménagé chez elle.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 812 du 7 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

