Demain nous appartient spoilers : Rémy accusé, une rupture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 7 au 11 décembre)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 7 au 11 décembre 2020 – Comme chaque samedi, on propose aux fans de la série quotidienne « Demain nous appartient » de découvrir ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que Rémy va être en pleine tourmente !



En effet, alors que les agressions se poursuivent à Sète, la famille Brunet est la prochaine cible. Timothée se fait agresser et Victor se fait voler un dossier important… Timothée identifie Rémy comme étant son agresseur ! Même Noor commence à douter de lui, mais Rémy peut toujours compter sur le soutien de Soraya.

De son côté, Chloé a bien du mal à cohabiter avec Jeanne tout en s’occupant de la petite Céleste… Et alors que Flore veut placer Jeanne dans un EHPAD, Alex n’aime pas qu’on décide à sa place et le couple est au bord de la rupture.



Quant à Charlie, sortie de l’hôpital, elle doit retourner au lycée et assumer les conséquences de ses actes.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 7 au 11 décembre 2020

Lundi 7 décembre (épisode 812) : Rémy traverse une épreuve difficile et réalise une fois encore à quel point le soutien de Soraya est précieux. Ces derniers événements sèment la panique parmi les Sétois. A bout de nerfs, Solenne confronte son père sur les raisons de sa dispute avec son frère. Elle est de plus en plus inquiète pour Ben. Chloé ne s’en sort plus depuis que Jeanne a emménagé chez elle.

Mardi 8 décembre (épisode 813) : C’est au tour de la famille Brunet d’avoir des ennuis. Les Sétois ne se sentent plus en sécurité nulle part. Soraya et Rémy pensent de plus en plus à prendre un nouveau départ loin de la petite ville. Judith révèle à Jeanne la pathologie dont souffre Alex. Celle-ci fait de son mieux pour venir en aide à son fils. Solenne a des idées noires. Bouleversé, Ben se montre inventif pour lui remonter le moral.

Mercredi 9 décembre (épisode 814) : Rémy n’est pas au bout de ses peines : à peine remis d’un gros choc, il devient la proie d’accusations imprévues. Noor commence à douter de lui. De retour chez les Moreno après son hospitalisation, Charlie se retrouve de nouveau au cœur d’un conflit. Flore et Alex se disputent à propos de Jeanne.

Jeudi 10 décembre (épisode 815) : Les accusations portées contre Rémy sèment la discorde parmi les Sétois. Dans cette affaire, chacun semble avoir quelque chose à cacher. Luke tente de se racheter aux yeux de ses camarades du lycée. Charlie appréhende de retourner en classe.

Vendredi 11 décembre (épisode 816) : Une menace continue de peser sur les habitants de Sète. Victor s’en prend personnellement à Rémy. Le projet de nouveau départ de Soraya et du jeune infirmier ne réjouit pas Bilel. Alors qu’au lycée Charlie doit faire face à l’hostilité d’un grand nombre de ses camarades, l’un d’eux se révèle être un chevalier servant très dévoué. L’arrivée d’une nouvelle personne à Sète déconcerte Victoire et Sandrine.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 30 novembre au 4 décembre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

