Ici tout commence spoilers : Auguste aide Clotilde, Salomé hésite, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 7 au 11 décembre)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 7 au 11 décembre 2020 – Vous êtes accro à la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » et vous avez hâte de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine ? Alors comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que Salomé va être encore une fois en plein doute… Persuadée qu’elle doit avorter et quitter Louis, sa première échographie remet tout en doute.



Salomé ne sait plus où elle en est ni ce qu’elle doit faire… Pendant ce temps là, autour d’un défi culinaire, Hortense se rapproche de Maxime…

Quant à Clotilde, elle demande l’aide de son père. Et Auguste est près à tout pour aider sa fille et protéger son secret, même à faire accuser Célia de tricherie ! Mais Vincent se rapproche de la vérité…



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 7 au 11 décembre 2020

Lundi 7 décembre (épisode 26) : De retour à la maison, Guillaume est troublé par les révélations de Jérémy. Désespérée, Clotilde demande l’aide d’Auguste pour protéger son secret. L’enthousiasme de Louis et Claire met Salomé sous pression. Elle sait qu’elle doit rapidement prendre une décision et demande conseil à Constance et Maxime. Pour revenir à l’institut, Teyssier menace Auguste de révéler ses secrets et fait une proposition audacieuse à Marta.

Mardi 8 décembre (épisode 27) : En cours, Jérémy est humilié sur ses performances sexuelles par Greg tandis que Célia reçoit une surprenante proposition d’Auguste et doit faire face à un dilemme. Pour le Noël de l’institut, Teyssier présente son projet à Marta, mais Noémie cherche absolument à empêcher son retour. Pendant ce temps, Antoine lance un défi culinaire à Maxime, Eliott et Hortense, qui n’est pas insensible à son charme.

Mercredi 9 décembre (épisode 28) : Alors que Guillaume se rapproche de la vérité, Auguste encourage Clotilde à inventer un faux secret pour la protéger. Coupable vis-à-vis de Jérémy, Célia refuse la proposition d’Auguste. Salomé pense avoir pris sa décision, mais son rendez-vous médical lui fait envisager un nouvel avenir. Malgré les réticences de Louane, Ludivine a une idée pour aider leur mère en prison.

Jeudi 10 décembre (épisode 29) : Guillaume n’est pas sûr de pouvoir pardonner à Clotilde. Auguste fait pression sur Vincent pour qu’il corrobore leur version tandis que Rose se questionne sur les manigances de son père. Salomé s’interroge sur sa relation avec Maxime qui souffre de ses choix d’avenir avec Louis. Mehdi est victime d’un malaise en plein cours et craint que son diagnostic vital ne soit à nouveau engagé.

Vendredi 11 décembre (épisode 30) : Le piège d’Auguste se referme sur Célia, qui est accusée de tricherie. Alors que Guillaume tente de pardonner à sa femme, Vincent se rapproche du secret de Clotilde. L’état de Mehdi s’aggrave, mais il refuse de voir la vérité en face. Quant à la famille Rivière, l’ambiance est explosive lorsque Louane et Gaëtan découvrent l’identité de la nouvelle assistante de direction d’Antoine.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 7 au 11 décembre 2020

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

