Ici tout commence : Auguste fait chanter Célia, Guillaume a un flash, ce qui vous attend mardi 8 décembre (épisode n°27 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine commence et vous vous demandez ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 27 du mardi 8 décembre, Auguste va prendre les choses en mains pour aider sa fille !



Auguste déconseille à Clotilde de dire la vérité, il pense que ça va briser sa famille… Auguste lui dit qu’il va se charger de séparer Jérémy et Célia…



Et on peut dire qu’il est prêt à tout ! Il va proposer à Célia de la parrainer cette année à la condition qu’elle accepte de rompre avec Jérémy… Célia va-t-elle céder au chantage du chef Armand ?

De son côté, Jérémy est incapable de faire l’amour avec Célia… Il ne comprend pas pourquoi et Célia se pose des questions.



Quant à Guillaume, il essaie de retrouver la mémoire et a un flash de sa dispute avec Clotilde le jour de l’accident…

Teyssier continue de préparer la bûche avec Marta. Antoine et Noémie ne voient pas ce retour d’un bon oeil et en parlent à Auguste, qui assume et décide de le laisser faire.

Rendez-vous mardi 8 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

