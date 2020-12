Ici tout commence : Claire directrice, Clotilde ne renonce pas, ce qui vous attend mercredi 30 décembre (épisode n°43 en avance)

5 ( 4 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 43 du mercredi 30 décembre, Claire est nommée officiellement directrice de l’institut.



Annonces



Annonces

En effet, le notaire appelle Antoine pour lui annoncer qu’il a validé le testament et qu’il doit le faire appliquer.



Annonces



Annonces



Annonces





Claire reprend donc la place de Clotilde, qui n’a pas dit son dernier mot. En effet, elle est toujours convaincue que le testament est un faux et veut demander un expertise graphologique, ainsi qu’un test adn pour vérifier si Louis est bien le fils d’Auguste. Clotilde en parle à Rose, qui est septique mais d’accord pour l’expertise du testament.

De son côté, Louis fanfaronne et annonce sur les réseaux sociaux qu’il est le fils du chef Armand. Salomé a peur que ça lui monte à la tête et qu’il ne se soucie plus du bébé, tandis que Claire craint que la fausse signature soit découverte. Louis, persuadé de l’avoir imitée à la perfection, se sent intouchable… Et Claire annonce à Antoine qu’elle le garde au poste de proviseur.



Annonces





Mais Charlène confie à son père qu’elle a vu Louis sortir du bureau d’Auguste avant que le testament soit découvert. Teyssier pense lui aussi que c’est un faux et compte bien le prouver pour l’utiliser à son avantage…

Jérémy, sous le choc de cette nouvelle révélation sur son grand-père, veut quitter l’institut. Célia lui demande de rester, elle affirme avoir besoin de lui.

Rendez-vous mercredi 30 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés