Ici tout commence : Clotilde directrice, Claire trouve le testament, ce qui vous attend jeudi 24 décembre (épisode n°39 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 39 du jeudi 24 décembre, Clotilde va finalement être nommée directrice par le vote à l’institut !



En effet, le jour du réveillon de Noël, l’ambiance est plus tendue que jamais…



Après deux tours de votes, Rose n’obtient que 2 votes, contre 3 pour Clotilde, qui est donc nommée directrice. Mais la donne va changer puisque Claire met la main sur le testament d’Auguste ! Que contient-il ? En tout cas Louis semble savoir à quoi s’attendre et il affirme à Salomé qu’il ne veut aucune des deux soeurs à la tête de l’institut… Et il semble étonnamment confiant…

De son côté, Teyssier bosse toujours sur sa bûche de Noël et refuse de passer le réveillon avec sa famille.



Rendez-vous jeudi 24 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

