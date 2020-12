Un si grand soleil : les obsèques de Philou, Becker mystérieux, ce qui vous attend jeudi 24 décembre (épisode n°544 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 544 du jeudi 24 décembre, Becker semble rattrapé par son passé…



En effet, alors que Manu est persuadé que c’était lui qui était visé et que Hassan veut le tuer, c’est peut être bien Becker qui était la cible…



Ce dernier revoit les images de l’arrestation d’une vieille dame. Et quand Janet comprend que quelque chose ne va pas, Clément prétexte repenser à la fusillade. Et il balance sa médaille à la mer !

Les obsèques de Philou ont lieu dans l’émotion. Sofia, Elise et Clément sont présents pour lui rendre un dernier hommage.



De leur côté, Alice et Julien sont au bord de la rupture. Arthur s’excuse d’être à l’origine du départ de Kelly mais Alice remet la faute sur Julien… Elle retrouve la jeune femme dans la rue et lui demande de revenir. Kelly accepte et Alice informe Julien, qui n’est pas d’accord et préfèrerait lui payer l’hôtel. Alice et Julien ne se comprennent plus.

Quant à Elisabeth et Alain, ils passent encore du temps tous les deux. Ils croisent Cécile et Christophe, ce qui ne semble pas déranger Alain.

Rendez-vous jeudi 24 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

