Ici tout commence : Clotilde dit la vérité, Maxime est mal, ce qui vous attend lundi 14 décembre (épisode n°31 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 31 du lundi 14 décembre, Clotilde va finir par dire la vérité !



En effet, Vincent sait maintenant qu’il est le père de Jérémy, il est sous le choc et décide d’aller parler à Clotilde.



Vincent lui dit que Jérémy et Célia ne peuvent pas rester ensemble et qu’il faut agir vite : si elle ne dit pas la vérité, il le fera lui-même !

Clotilde commence par dire la vérité à Guillaume, qui a entendu leur conversation. Guillaume est profondément choqué et déçu en comprenant que Clotilde lui a menti pendant 20 ans et qu’elle a profité de son amnésie pour tenter encore de lui cacher la vérité…



Guillaume insiste pour que Clotilde dise la vérité à Jérémy. Elle finit donc par dire à son fils que Vincent est son père biologique et que Célia est donc sa demi-soeur. Mais Jérémy ne la croit pas !

De son côté, Maxime est mal. C’est l’anniversaire de Salomé et Louis l’invite à la fête qu’il organise… Maxime finit par accepter d’y passer et va souhaiter un bon anniversaire à Salomé. Elle veut lui parler mais Maxime pense qu’ils se sont déjà tout dit. Plus tard, il déprime en regardant des photos de Salomé… Hortense vient le voir et lui conseille de ne pas rester seul.

Rendez-vous lundi 14 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

