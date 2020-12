Ici tout commence en avance : le testament d’Auguste est-il valable ? (résumé + vidéo épisode 40 du 25 décembre 2020)

5 ( 1 )



Annonces





Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de l’épisode 40 du vendredi 25 décembre 2020 – Louis et Claire parlent du testament d’Auguste ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Celui-ci est-il vraiment valable ? Louis essaie de convaincre Claire de l’aider pour parvenir à leurs fins…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 40

Claire se remémore avec nostalgie ses souvenirs avec Auguste. Les deux on effet partagé un bout de leur vie ensemble ! Mais Louis débarque et tente de convaincre sa mère qu’ils doivent trouver une solution pour rendre le testament d’Auguste valable. Non signé, le document n’a aux yeux de la loi aucune valeur.

Le jour de Noël, Clotilde tente de se réconcilier avec Rose tandis que les brigades de Teyssier et Noémie donnent tout pour le Noël de l’institut. Mehdi est au bord du malaise, tandis que Marta est surprise par le comportement du chef pâtissier. Quant à Maxime, la fierté de montrer son travail à sa famille se heurte au conflit entre Chloé et Alex.



Annonces





Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 40 du 25 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés