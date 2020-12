Plus belle la vie : ce soir, la police donne l’assaut (résumé + vidéo épisode 4180 PBLV du 25 décembre 2020)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4180 du vendredi 25 décembre 2020 – C’est ce soir que la police va donner l’assaut en prison dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En ce jour de Noël, la police va rétablir l’ordre au sein de la mutinerie…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul dit non à Irina et à Samia, Léo quitte la police, un retour (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4180

Mazelle est satisfait et demande maintenant à Syd de tuer Mila. Léo a pris Syd en filature et remonte jusqu’à Mila qui était à deux doigts de se faire abattre. Il lui passe les menottes et l’embarque. Pendant ce temps, Mouss, qui avait enfilé un gilet par balle se réveille encore sonné mais intact. Le plan a fonctionné et Mouss et Mila se retrouve enfin. Syd a avoué qu’il a agi sous les ordres de Mazelle. Le morceau de clignotant retrouvé par Eva, appartient bien à la voiture du commissaire. Mazelle est menotté et Patrick l’embarque. En prison, l’assaut est donné, et un prisonnier en profite pour s’échapper…



Hadrien doute des sentiments de Samia. Quand Boher ramène Taras à l’église, le Pope est scotché par son comportement. Boher doute au sujet de son mariage, Léa essaie de rassurer et lui conseille de débrancher son cerveau. Samia est dans le même état, et complètement sous pression face à Abdel. Le soir, Samia et Boher sont avec Lucie, et ils tentent de se convaincre que leur page est tournée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4180 du 25 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

