Ici tout commence en avance : Rose et Clotilde en larmes (résumé + vidéo épisode 36 du 21 décembre 2020)

Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de l’épisode 36 du lundi 21 décembre 2020 – La semaine commence et Rose et Clotilde sont sous le choc après la mort de leur père ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Les deux soeurs sont malheureuses mais toujours incapables de se rapprocher…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 36

Lors du repas organisé pour sa famille, Auguste Armand a été pris d’une attaque qui s’est avérée fatale. A l’institut, Rose se recueille près du corps de son père et déplore de ne l’avoir jamais vraiment connu. Elle est bientôt rejointe par Clotilde qui ne parvient pas à se rapprocher de sa sœur dans ce moment difficile.

Pendant ce temps là, Claire cherche coûte que coûte à préserver le secret d’Auguste. Guillaume décide de rester à l’institut pour apporter son soutien à Clotilde, le temps que la situation s’apaise. Toujours en colère contre son grand-père, Jérémy décide de passer la journée chez les Gaissac. Il se rapproche de Vincent et Diego, mais il souffre de ne pas pouvoir embrasser Célia.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 36 du 21 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

