« Tous en cuisine » du 21 décembre : ingrédients et ustensiles pour les recettes de Cyril Lignac ce soir, Elie Semoun en invité !

« Tous en cuisine » du 21 décembre 2020. C’est le jour J ! Aujourd’hui Cyril Lignac et Jérome Anthony sont de retour pour une nouvelle salve d’émissions de « Tous en cuisine ». Au menu du jour deux recettes de fêtes : FOIE GRAS MI-CUIT EXPRESS, CHUTNEY DE DATTES en plat; SABLÉS DE NOËL en dessert.



Et pour pouvoir réaliser vous aussi ces deux recettes, on vous propose de découvrir dès maintenant la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires.



Notez que c’est le comédien et humoriste Elie Semoun qui sera le premier invité de cette spéciale « Menus de fête ».



À 18.45, retrouvez @SemounElie dans #TousEnCuisine 🤩

Au menu :

🍽️ Foie gras mi-cuit express, chutney de dattes

🎄 Sablés de Noël pic.twitter.com/qf4DiYUNiO — M6 (@M6) December 21, 2020

« Tous en cuisine » du 21 décembre : ingrédients et ustensiles pour les recettes d’aujourd’hui

PLAT : FOIE GRAS MI-CUIT EXPRESS, CHUTNEY DE DATTES

Les ingrédients pour 4 personnes

Foie gras mi-cuit :

1 lobe de foie gras de canard cru entier de 450g à 500g

2cl de cognac

2cl de porto rouge ou madère

7g de sel fin

1g de poivre du moulin fraîchement moulu

Fleur de sel

Graines de poivre

Chutney de dattes :

2 poires lavées, épluchées

4 figues sèches coupées en petits cubes

8 dattes Medjool dénoyautées et coupées en petits cubes

½ oignon épluché et ciselé

25g de miel

25g de vinaigre de Xérès

Les ustensiles

1 plateau + 1 cuillère à soupe + 1 rouleau de film alimentaire

1 four à micro-ondes + 1 assiette + 1 couteau d’office

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 1 couteau filet de sole

1 casserole basse + 1 spatule + 1 saladier

"On va mettre de la magie dans nos assiettes" 🪄🎄🍽️

Retrouvez #TousEnCuisine menus de fêtes, du lundi au vendredi à 18.45 pic.twitter.com/wjJ6rv7K4z — M6 (@M6) December 19, 2020

DESSERT : SABLÉS DE NOËL

Les ingrédients pour 4 personnes

Les sablés

150g de farine

100g de poudre d’amandes

50g de sucre roux

1 cuil. à soupe de cannelle

1 zeste d’orange non traitée

1 pincée de sel fin

½ sachet de levure chimique

3 cuil. à soupe de purée d’amande blanche

2 cuil. à soupe d’huile d’amande

5 cuil. à soupe de lait

Farine pour le plan de travail

Le glaçage

60g de sucre glace

1 jus de citron jaune

Les ustensiles

1 plaque à pâtisserie + 1 feuille de silicone

Emporte-pièce en inox ou plastique forme de sapin, étoiles, rennes…

Tampon avec dessin de noël

1 spatule

1 poche plastique sans douille

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

Le saviez-vous ?

Inspirés des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » est sorti. Il est disponible sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

