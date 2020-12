Plus belle la vie : ce soir, Sabrina au chevet de Stan (résumé + vidéo épisode 4176 PBLV du 21 décembre 2020)

4.9 ( 23 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4176 du lundi 21 décembre 2020 – Sabrina est au chevet de Stan à l’hôpital ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Stan va finalement s’en sortir mais est parti pour plusieurs semaines de plâtre… Stan s’excuse pour son évasion ratée.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul dit non à Irina et à Samia, Léo quitte la police, un retour (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4176

Mazelle met à pied Léo qui n’avait rien à faire au pensionnat. Le commissaire sait que l’excuse du trafic de drogue est bidon. Pendant ce temps, Syd ne trouve toujours pas Mouss qu’il doit abattre. Ce dernier s’est transformé en SDF et le guette. En prison, Luna est devenue la porte-parole des détenus, et elle expose, à l’aide de Sacha, les revendications nombreuses des mutins. De son côté, Sabrina est au fond du trou avec Stan à l’hôpital…



Boher et Samia se sont mal compris pour la répartition des cadeaux de Noel et personne n’a acheté le jeu vidéo tant attendu par Lucie. Ils finissent par se disputer comme un vieux couple. C’est le Pope lui-même qui va trouver le cadeau de Lucie mais en échange, Boher et Irina devront accueillir un SDF chez eux pour le réveillon…

Lola n’a pas les mêmes priorités que sa mère, et dénonce le consumérisme en période de fête. Noé qui pense toujours que Lola fait tout pour copier Manon, la provoque une énième fois…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4176 du 21 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

