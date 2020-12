Ici tout commence en avance : Salomé annonce à Maxime pour le bébé (résumé + vidéo épisode 22 du 1er décembre 2020)

4.2 ( 10 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 22 du mardi 1er décembre 2020 – C’est un moment difficile qui attend Salomé ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, alors que Maxime n’a pas eu de ses nouvelles depuis 5 jours, Salomé doit lui annoncer que c’est Louis le père du bébé…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 22

Les résultats du test de paternité sont tombés. Et contre toute attente, Louis est bel et bien le père du bébé ! Pour Salomé, la situation se complique et elle décide de l’annoncer à Maxime. Elle lui explique qu’il est maintenant difficile de quitter Louis en sachant qu’elle porte son enfant. Maxime en revanche, juge qu’elle ferait mieux de couper les ponts avec son mari toxique.

Et tandis que Diego tente de convaincre Vincent de dire la vérité à sa fille, Clotilde change de stratégie afin de séparer Célia et Jérémy. Après son exclusion de cours, Elodie confronte la véritable responsable du vol et ne lui laisse pas le choix. Elle doit se dénoncer ou rendre l’argent.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 22 du 1er décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

