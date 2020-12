Ici tout commence : Jérémy sous le choc, Auguste fait un malaise, ce qui vous attend mardi 15 décembre (épisode n°32 en avance)

5 ( 4 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 32 du mardi 15 décembre, Guillaume confirme à Jérémy que Clotilde a enfin dit la vérité…



Jérémy est sous le choc et il en veut à sa mère de l’avoir laissé tomber amoureux de sa demi-soeur.



Jérémy retrouve ensuite Célia et lui dit la vérité. Les deux adolescents s’aiment quand même et se le disent… Ils sont perdus et ne savent plus quoi faire. Célia est en larmes.

De son côté, Vincent vient voir Clotilde, il ne comprend pas qu’elle ne lui ait rien dit. Clotilde lui explique qu’elle était enceinte de deux semaines quand elle a rencontré Guillaume… Eliott les entend parler et répète tout à Hortense. Les deux amis décident d’aller réconforter Jérémy, qui est mal.



Quant à Rose, elle apprend la vérité à son tour et est choqué du comportement de son père. Auguste fait un malaise devant Rose, qui lui donne ses médicaments…

Jérémy finit par retourner voir Célia. Il affirme qu’il l’aime et qu’il se fout de ce que tout le monde pense !

Hortense essaie de séduire Maxime et c’est à Salomé qu’elle demande des conseils ! Elle lui demande si elle sait qui est son ex et Salomé répond qu’elle ne sait pas ! Après, Salomé va voir Anaïs et lui parle de Maxime et Hortense… Anaïs pense qu’elle doit laisser Maxime tourner la page et passer à autre chose. Et Enzo conseille justement à Maxime de foncer avec Hortense.

Rendez-vous mardi 15 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

