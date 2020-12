Plus belle la vie en avance : Samia et Jean-Paul se disputent (vidéo PBLV épisode n°4176)

4.7 ( 10 )



Si les sentiments qu’ils éprouvent semblent particulièrement compliqués pour Samia et Jean-Paul dans votre série marseillaise Plus belle la vie, ça ne les empêche pas de se disputer !



En effet, lundi prochain, c’est au sujet du cadeau de Noël de Lucie qu’un clash va éclater entre Samia et Jean-Paul…



En cause, le fait que coffret de jeu vidéo qu’elle demande est introuvable. Samia remet sur le tapis son erreur de costume pour la fête de l’école et ça tourne au clash…

Hadrien arrive pile au moment de la dispute ! Il fait remarquer à Samia qu’ils se disputent comme un vieux couple…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4176 de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4176 du 21 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

