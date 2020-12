« Jean-Pierre Pernaut – 50 ans dans le coeur des Français » : ce soir sur C8

5 ( 5 )



« Jean-Pierre Pernaut – 50 ans dans le coeur des Français » un documentaire inédit avec beaucoup d’images que vous n’avez jamais vues ! Et c’est ce soir sur C8 à partir de 21h15 alors que la star du 13 heures de TF1 aura fait ses adieux à son fidèle public quelques heures plus tôt. Et oui c’est aujourd’hui, vendredi 18 décembre 2020, que Jean-Pierre Pernaut présentera son dernier JT sur TF1.



« Jean-Pierre Pernaut – 50 ans dans le coeur des Français » : présentation

À l’occasion de son départ de la présentation du journal de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut revient sur les grands moments de sa carrière ainsi que les coulisses de sa vie privée.

Après 33 ans à la tête d’un journal tourné vers les Français, c’est à eux de découvrir la vie quotidienne du présentateur si populaire et de toute sa famille. L’histoire de sa rencontre avec Nathalie Marquay, devenue sa femme, de leurs enfants, mais aussi des épreuves que chacun a traversé.



Retour aussi sur sa décision d’arrêter la présentation du JT en plein succès, et sur ses projets futurs.

Si vous aimez Jean-Pierre Pernaut, rendez-vous ce soir dès 21h15 sur C8 ou sur Mycanal

Et n’oubliez pas que…

Et n’oubliez pas de vous brancher sur TF1 dès 13 heures sur TF1 pour la dernière édition du JT de Jean-Pierre Pernaut, une édition vraiment pas comme les autres qui durera jusqu’à 14 heures et sera suivie du documentaire « Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision… française », un regard sur sa vie de journaliste, porté par le reporter Michel Izard.

