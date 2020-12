Audiences TV prime 17 décembre 2020 : énorme carton pour le final de « Balthazar » sur TF1, beau succès pour le Titanic sur France 5

4.9 ( 7 )



Audiences TV prime 17 décembre 2020. Rien d’étonnant ce matin à la lecture des chiffres de l’audimat avec une nouvelle et écrasante victoire de la série de TF1 « Balthazar » …. Un final particulièrement riche en émotion et qui a pu compter sur 7.06 millions d’inconditionnels soit 29.4% du public présent devant son poste de télévision. Carton sur toutes les cibles dites commerciales avec 30% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et des 25-49 ans.



Audiences TV prime 17 décembre 2020 : autres chaînes

Sur France 2, Élise Lucet présentait un nouveau numéro de son magazine « Envoyé Spécial ». Les thèmes et reportages du jour ont suscité la curiosité de 1.99 million de personnes pour 9.3 % de part de marché.

Très beau score pour France 5 avec le documentaire « Titanic au coeur de l’épave » vu par 1.32 million de téléspectateurs (5.5% de PDA).



M6 proposait de son côté une rediffusion du film de Matt Reeves « La Planète des Singes : l’Affrontement ». Et vous n’avez été que 1.21 million à le voir ou le revoir, soit 5.9% de l’ensemble du public.

On retrouve ensuite W9 et le film « Demi-soeurs » de Saphia AZZEDDINE. Il a suscité l’intérêt de 1.97 million de cinéphiles pour une part d’audience moyenne de 4.6%.

TFX est au million avec une énième rediffusion du film « Le seigneur des anneaux : le retour du roi » vu ou revu par 1 million de fans (pda 6%).

Flop confirmé pour « Black and White » sur France 3. Une saga romanesque en 4 épisodes qui n’a pas trouvé son public. Après l’échec des deux premiers, échec pour les deux derniers suivis par seulement 972 000 Français (4.5% de pda).

Quant au prime « La Grosse Charriade » de Cyril Hanouna et Gad Elmaleh, il affiche 969 000 téléspectateurs soit 4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant la petite lucarne.

