La 100ème de « Recherche appartement ou maison » : le 20 janvier 2021 sur M6

La 100ème de « Recherche appartement ou maison » c’est pour le 20 janvier 2021 sur M6 et 6PLAY. Depuis 15 ans, Stéphane Plaza et son équipe ont aidé de nombreuses familles à trouver le bien de leurs rêves. En 15 ans, c’est plus de 1200 appartements visités qui ont souvent fait leur bonheur. L’occasion de revenir sur les débuts de Stéphane Plaza, son casting et sa première émission et de découvrir quelques coulisses des tournages avec cette joyeuse équipe.



Et à émission exceptionnelle, recherche exceptionnelle : pour cette 100e , Stéphane va en effet s’occuper de la recherche immobilière de la comédienne Fabienne Carat et de sa sœur, Carole. Une demande plutôt originale puisque ces 2 soeurs ont demandé à Stéphane un grand appartement pour vivre ensemble mais…chacune dans sa partie ! Un même lieu mais qui garantit l’indépendance de chacune, un vrai casse-tête à Paris !

Sandra, elle, s’est mise en quête d’un bien pour une famille qui ne savait pas trop s’ils voulaient d’un appartement dans le centre-ville de Lyon ou d’une maison en proche banlieue. Mais en fait, l’originalité de la recherche de Sandra se cache ailleurs, elle connaissait déjà cette famille puisqu’elle avait vendu leur appartement dans le cadre de l’émission.

Quant à Thibault, il a décidé d’aider Loïc dans son changement de vie. Cet ancien vendeur s’est reconverti dans la médecine douce, il est devenu naturopathe à 40 ans. Il cherche un nouvel appartement à Antibes pour y vivre et y installer son cabinet. Mais la recherche ne s’arrête pas là, il veut absolument un dernier étage pour être au calme…



Le saviez-vous ?

15 ans après son lancement « Recherche Appartement ou Maison » fait toujours de bonnes performances en réunissant en moyenne 2.4 millions de téléspectateurs pour 11% de part de marché sur l’ensemble du public et 20% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Stéphane Plaza est la 15ème personnalité masculine préférée des Français dans le classement JDD/Ifop

Bravo à Stéphane Plaza : 15ème personnalité masculine préférée des Français dans le classement JDD (Ifop) ! 🎉 pic.twitter.com/K2PZIDHFQ7 — M6 (@M6) December 27, 2020

La 100ème de « Recherche appartement ou maison » c’est pour le mercredi 20 janvier 2021 sur M6.

