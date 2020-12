Un si grand soleil : Alice quitte Julien, Becker dit la vérité, ce qui vous attend mardi 29 décembre (épisode n°547 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 547 du mardi 29 décembre, Becker décide de dire toute la vérité à la juge et au procureur Bernier.



En effet, il explique que Bastien Payet, le fils de Sylvie, était venu le voir pour lui dire que c’était son père le vrai coupable du meurtre.



Il avait alors demandé à Becker de faire innocenter sa mère, injustement en prison. Mais Clément n’a pas pu tenir sa promesse car l’affaire ne pouvait pas être réouverte… Clément a reconnu la voix de Bastien sur la vidéo. Bastien réussit à prendre la fuite alors que le RAID intervient pour l’arrêter. Il réussit à contacter Becker et promet encore une fois de se venger !

De leur côté, Alice et Julien ont atteint le point de non retour. Après avoir vu son frère, Xavier, qui a promis de la soutenir quoiqu’elle décide, Alice traine au zoo pour ne pas rentrer chez elle… Et pendant ce temps là, Julien boit un verre avec Enrique. Il rentre en ayant un peu trop bu…



Alice annonce à Julien qu’ils doivent prendre une décision. Julien lui propose une thérapie conjugale mais Alice refuse et décide qu’il est temps pour eux de rompre !

Rendez-vous mardi 29 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

