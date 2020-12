« La France a un Incroyable Talent » du 15 décembre : qui sont les finalistes de cette saison 15 ?

4.3 ( 6 )



Annonces





« La France a un Incroyable Talent » du 15 décembre. C’est le jour J. Ce soir, et après huit semaines de compétition, « La France a un Incroyable Talent » saison 15 livre son dénouement !



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en live puis en replay sur la page dédiée de 6PLAY.

« La France a un Incroyable Talent » du 15 décembre : demandez le programme

Ils vous ont bluffés, amusés, émus, ou surpris… ce soir, les 13 artistes finalistes, les meilleurs de ce cru 2020, montent une dernière fois sur scène pour vous convaincre de décrocher la victoire.

Aux 8 talents sélectionnés à l’issue des demi-finales, s’ajoutent les 5 Golden Buzzers des auditions, parmi lesquels l’émouvante troupe de danseurs de la Lemonade Dance Company, les incroyables athlètes de rue marseillais Wonsembe, le timide et magnétique Antony César, danseur et circassien, et la diva Luan Pommier que vous avez déjà découverts lors des émissions précédentes.



Annonces





Pour l’ultime show de la saison, tous les compteurs sont remis à 0 et c’est désormais à vous de voter pour faire gagner votre candidat favori !

Car, si pour la première fois la finale a été enregistrée, eu égard au contexte sanitaire, c’est bien vous, vous qui nous avez suivis depuis sept semaines, qui avez le pouvoir de désigner l’Incroyable Talent de cette saison pas comme les autres en votant à la maison.

À l’issue de la diffusion des numéros, Karine Le Marchand, votre maîtresse de cérémonie, ainsi que le jury, vous retrouvera en duplex et en direct pour annoncer le nom du grand vainqueur. Connecté via zoom avec le gagnant, le jury de l’émission recueillera ses premières réactions à l’annonce de sa victoire.

Le Cas Pucine, grande gagnante la saison passée et prochainement sur scène avec un nouveau spectacle, sera également parmi nous pour une performance inédite sur la scène qui l’a révélée il y a un an.

Sur près de 2 000 artistes passés sur ces planches, Salah, Junior, Alex, Echos-Liés, Axel et Alizée, Marina Kaye, Die Mobiles, Simon Heulle, Bagad de Vannes, Juliette et Charlie, Antonio, Laura Laune, Jean-Baptiste Guégan et Le Cas Pucine sont les 14 talents à avoir inscrit leur nom au palmarès de l’émission. Qui sera votre 15e incroyable Talent ? Qui repartira avec 100 000 euros ?

Qui sont les finalistes de cette saison 15 ?

– les Messoudi Brothers

– Lisa Dann

– Klek Entos

– Les Sancho

– Lemonade Dance Company

– Les Wonsembe

Aux auditions, la troupe Wonsembe réalisait d'incroyables acrobaties 🔥

(Re)vivez le golden buzzer de @sugarsammy dans cette saison 15#LFAUIT, la finale, mardi à 21.05 pic.twitter.com/DUgggn722q — M6 (@M6) December 12, 2020

– Antony Cesar

Aux auditions, Antony Cesar bouleversait le jury par sa grâce 🙏

(Re)vivez le golden buzzer d'@helenesegaraoff dans cette saison 15#LFAUIT, la finale, mardi à 21.05 pic.twitter.com/fDHDKFXPna — M6 (@M6) December 13, 2020

– Alex et Alex

– BBoy Haiper

– Mario et Carlos

– Magus Utopia

– Luan Pommier

Aux auditions, Luan impressionnait le jury avec sa voix exceptionnelle 🎤

(Re)vivez le golden buzzer d'@eric_antoine dans cette saison 15

La finale de #LFAUIT, demain à 21.05 pic.twitter.com/eQkF7KXcKl — M6 (@M6) December 14, 2020

Alors qui sera votre 15e incroyable Talent ? Qui repartira avec 100 000 euros ? Réponse à partir de ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés