Un si grand soleil : Kira en danger, Alice accueille Kelly, ce qui vous attend mardi 15 décembre (épisode n°537 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 537 du mardi 15 décembre, Kira va être en danger de mort !



En effet, alors que Virgile aimerait la voir pour s’excuser avant qu’elle ne parte avec un éducateur en centre éducatif fermé, Hassan retrouve Kira dans sa chambre d’hôpital et pointe son arme sur elle…



De son côté, Elsa est sur le départ mais elle promet à Manu de se faire oublier et de revenir très vite car elle ne peut pas vivre sans lui ! Elsa conseille à Manu de se battre pour Camille…

Quant à Alice, elle décide d’accueillir Kelly, la jeune sans abri, dans leur maison. Elle l’installe dans la chambre de Manon ! Kelly explique à la famille Bastide qu’elle est la rue depuis quatre mois, ayant perdu son boulot pendant le confinement. Plus tard, Julien reproche à sa femme de vouloir remplacer leur fille…



Et chez L Cosmétiques, rien ne va plus. Julien doit économiser beaucoup d’argent et il est encore loin du compte…

Rendez-vous mardi 15 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

