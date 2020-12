« La grande soirée du 31 » à Versailles : le 31 décembre 2020 sur France 2

4.9 ( 8 )



« La grande soirée du 31 » à Versailles c’est pour 31 décembre 2020 sur France 2, France.TV et TV5 Monde.



Alors que TF1 proposera son traditionnel « Grande bêtisier » et que C8 lui fera un beau pied de nez en proposant « Ze Fiesta : 40 ans de scène » avec Patrick Sébastien, la chaîne du service public a opté pour une soirée un peu particulière.

Fidèle à son engagement en faveur du patrimoine, la chaîne a souhaité offrir à son public une soirée de réveillon populaire depuis le Château de Versailles.

Privé cette année de ses très nombreux visiteurs français et internationaux, le Château de Versailles, en partenariat avec France Télévisions, a décidé d’ouvrir ses portes pour une soirée de réveillon populaire et festive, animée par Stéphane Bern, qui sera accompagné de nombreux artistes, chanteurs, musiciens, humoristes, acrobates, jongleurs… Cette soirée événement nous permettra de célébrer l’espoir, l’art et la culture.



Ce grand moment inédit de partage et de fête sera l’occasion de rendre hommage à nos héros du quotidien, qui se sont tant mobilisés tout au long de l’année pour venir en aide aux Français et les accompagner.

Afin de donner un caractère encore plus symbolique à cette soirée, le passage à l’année 2021 sera marqué par un feu d’artifice exceptionnel offert au public français et européen.

France Télévisions marque une fois encore, au travers de cette soirée exceptionnelle, l’engagement du service public en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine.

A l’occasion des 250 ans de l’Opéra Royal, les équipes de France Télévisions et de France 2 se sont installées au Château de Versailles pour organiser cet événement musical aussi populaire qu’éclectique.

Tout au long de la soirée, nous allons chanter au rythme des tubes d’hier et d’aujourd’hui avec plus d’une quarantaine d’artistes…

« La grande soirée du 31 » à Versailles : les invités

Amir, Hugues Aufray, Chimène Badi, Bénabar, Amel Bent, Boulevard des Airs, Dany Brillant, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Gautier Capuçon, Collectif Métissé, Dadju, Dave, Imen Es, Faudel, Patrick Fiori, Gims, Kendji Girac, Bilal Hassani, Hatik, Camélia Jordana, Khaled, Les Frangines, Ibrahim Maalouf, Mika, Emmanuel Moire, Pascal Obispo, l’Orchestre de l’Opéra Royal, Florent Pagny, Catherine Ringer, Olivia Ruiz, Slimane, Keen V, Valentina, Vianney, Vitaa, Laurent Voulzy, Julie Zenatti…

Les troupes du Moulin Rouge et du Paradis Latin, les Cirques d’hiver Bouglione et Gruss, enchanteront ce réveillon avec des visuels magiques dans la Galerie des Glaces et l’Opéra Royal.

Les Bodin’s seront aussi de la partie et nous feront découvrir quelques lieux emblématiques du château avec humour.

Pour accueillir le passage à la nouvelle année, un feu d’artifice exceptionnel, d’une dizaine de minutes, sera tiré du Château de Versailles et retransmis sur France 2 et dans plusieurs pays à travers l’Europe. Ce feu sera spécialement conçu pour les téléspectateurs de France 2 par Christophe Berthonneau*, directeur artistique de Groupe F, sur une bande originale créée par Mika.

L’émission sera diffusée sur TV5 Monde.

Evénement en partenariat avec Spotify et France Bleu qui diffusera la soirée en simultané sur son antenne.

*Groupe F et son directeur artistique Christophe Berthonneau ont réalisé les feux de nombreux grands évènements comme la cérémonie des JO, le feu du 14 juillet de Paris à plusieurs reprises, le Nouvel An à Dubaï, l’inauguration du Musée du Louvre à Abou Dhabi…

