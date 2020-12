« Le Grand Bêtisier du 31 » : le 31 décembre 2020 sur TF1 avec Karine Ferri et Christophe Beaugrand

4.6 ( 10 )



Annonces





« Le Grand Bêtisier du 31 » vous donne rendez-vous le 31 décembre prochain sur TF1 et MYTF1 pour clore une année vraiment pas comme les autres… Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et/ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Une soirée de la Saint-Sylvestre bien différence cette année animée par Karine Ferri et Christophe Beaugrand. Ils seront accompagnés de nombreux invités …

« Le Grand Bêtisier du 31 » : votre soirée

Pour fêter comme il se doit cette nouvelle année 2021, Karine Ferri et Christophe Beaugrand ont imaginé pour les téléspectateurs et leurs invités une soirée exceptionnelle et pétillante, qui s’annonce mémorable.



Annonces





Au programme : bonne humeur et de nombreuses surprises. Les plus beaux fous rires de l’année, les moments culte de la télévision, le meilleur des jeux télés, lapsus, chutes, scènes coupées, extraits les plus drôles des invités…

Un rendez-vous incontournable en attendant les 12 coups de minuit, terminer 2020 et se projeter en 2021 dans la bonne humeur !

Les invités

Pour ce « Grand Bêtisier du 31 » Karine Ferri et Christophe Beaugrand accueilleront : Chris Marques, Florent Peyre, Inès Reg, Jean-Luc Lemoine, Jean-Pierre Pernaut, Laurent Mariotte, La Bande à Fifi : Julien Arruti, Tarek Boudali, Philippe Lacheau ; Michèle Bernier, Marie-Ange Nardi, Michèle Laroque, Patrick Sébastien, Thierry Beccaro, Yoann Riou….

Mais aussi Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Clément Rémiens, Frédéric Diefenthal qui seront en duplex depuis les tournages de « Demain Nous Appartient » et « Ici Tout Commence ».

« Le Grand Bêtisier du 31 », un rendez-vous incontournable en attendant les 12 coups de minuit, terminer 2020 et se projeter en 2021 dans la bonne humeur !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés