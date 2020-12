« La Planète des Singes : l’Affrontement » : votre film de ce soir sur M6 (rediffusion)

5 ( 8 )



« La Planète des Singes : l’Affrontement » au programme télé de ce jeudi 17 décembre 2020. Et c’est sur M6 que vous (re)découvrirez ce film de Matt Reeves sorti en 2014 dans les salles de cinéma.



Si vous n’êtes pas à la maison, possibilité de voir le film en streaming via la fonction direct du site et/ou et l’application 6PLAY.

« La Planète des Singes : l’Affrontement » : histoire, résumé

Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par César, est menacée par un groupe d’humains qui a survécu au virus dévastateur, répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : les deux camps sont sur le point de se livrer une guerre qui décidera de l’espèce dominante sur Terre…

Le saviez-vous ?

– Ce film fait suite à celui de Rupert Wyatt « La Planète des singes : les origines » et alors qu’un virus a décimé une grande partie de l’humanité;



– Andy Serkis reprend son rôle de César, le leader de l’armée des singes… un guerrier prêt à tout pour éradiquer définitivement la race humaine;

– Box-office : très bien accueilli par la critique, le film a généré plus de 700 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France il a également connu un beau succès en salles avec un peu moins de 4 millions d’entrées.

La bande-annonce de votre film

Découvrez maintenant la bande-annonce de votre film….

M6 vous offre une séance cinéma ce soir dès 21h05. Alors soyez au rendez-vous de « La Planète des Singes : l’Affrontement ».

