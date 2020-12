Plus belle la vie : ce soir, Stan est vivant (résumé + vidéo épisode 4174 PBLV du 17 décembre 2020)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4174 du jeudi 17 décembre 2020 – C’est une bonne nouvelle qui attend Sabrina ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, elle apprend que Stan est à l’hôpital mais hors de danger, elle est soulagée et se précipite pour aller le voir…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4174

Au commissariat, Mila ne lâche pas face à Mazelle. Ce dernier lui tend un piège en mettant les clefs des menottes à sa disposition, elle se détache mais Abdel vient la raisonner. Le plan de Mazelle a échoué. Mouss apprend que Léo et Claire sont en couple. Revel met la pression à Mazelle, et se demande si Mouss n’est pas victime d’une erreur judicaire. Rousset quant à lui, ne peut pardonner à Claire sa trahison, il ne veut plus qu’elle voit Sam…



Boher apprend par Hadrien que Samia veut un enfant. Irina s’aperçoit que Boher lui avait caché ses résultats de test de fertilité, elle est en colère. Samia ment à Hadrien pour ne pas blesser son désir de paternité. De leur côté, Abdel et Léa se font réprimander par le Pope…

Lola découvre sa photo sur internet, et en classe Bilal se met du faux sang sur les mains en scandant « free flow ». C’en est trop pour Lola qui quitte la classe…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4174 du 17 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

