« La vraie vie de vos Miss » : ce soir sur C8 (inédit)

« La vraie vie de vos Miss » est le titre du documentaire qui sera diffusé ce soir sur C8 juste après « Touche pas à mon poste ». Rendez-vous dès 21h15 sur la chaîne et comme toujours en streaming et/ou replay sur MYCANAL.FR



Un documentaire inédit qui a pour objectif de nous aider à mieux comprendre les dessous de ces concours de beauté….

« La vraie vie de vos Miss » : présentation

Voilà maintenant 100 ans que les Français élisent chaque année leur reine de beauté. Créée en 1920, la cérémonie « Miss France » a révélé au grand public de nombreuses personnalités qui ont su profiter de ce formidable coup de projecteur pour lancer leur carrière. De Linda Hardy à Valérie Begue, en passant par Chloé Mortaud, Rachel Legrain-Trapani ou encore Nathalie Marquay-Pernaut, elles ont toutes su rebondir après l’année de leur sacre et aujourd’hui, elles vivent de leur passion. Mais comment devient-on Miss France? Pourquoi sont-elles si populaires? En coulisses, comment vit-on l’année de son règne? Est-ce une épreuve de rendre sa couronne? Peut-on avoir une vie privée lorsqu’on est constamment sous le feu des projecteurs? Comment rebondit-on après? A quoi ressemble le quotidien de vos Miss préférées aujourd’hui?

Pendant plusieurs semaines, une équipe a suivi des Miss France emblématiques. Au programme : confessions, nostalgie et immersion dans leur vie professionnelle et personnelle. Retour sur l’incroyable destin des plus belles femmes de l’hexagone.



Et avec les témoignages de : Nathalie Marquay-Pernaut, Valérie Begue,Linda Hardy, Chloé Mortaud, Rachel Legrain-Trapani, Alicia Aylies et

Alexandra Rosenfeld.

« La vraie vie de vos Miss » ce soir sur C8.

