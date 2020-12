« Toute la musique qu’on aime » avec Nikos Aliagas : le 31 décembre 2020 sur TF1

4.8 ( 6 )



Annonces





« Toute la musique qu’on aime » avec Nikos Aliagas une émission que vous connaissez désormais très bien puisque TF1 la diffuse chaque année le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour cette édition 2020, rendez-vous le 31 décembre 2020 dès 23h30 ! Et c’est en compagnie de Nikos que vous fêterez le passage à l’an 2021.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Toute la musique qu’on aime » avec Nikos Aliagas : demandez le programme

Changement d’année en musique avec Nikos Aliagas et de nombreux chanteurs, comédiens, humoristes… venus fêter avec lui le passage à l’année 2021 à Disneyland Paris.

Avec Toute La Musique du 31, vous allez chanter, danser et fêter le Réveillon en chansons avec tous les invités conviés par Nikos…



Annonces





Ensemble ils nous proposeront d’achever cette année si particulière en musique en réécoutant les meilleurs tubes de l’année. L’occasion pour chaque invité de partager la playlist de ses chansons préférées, celles qui évoquent un souvenir particulier, celles qui les font danser… !

Les invités

Mais quels sont-ils ? Voici la liste de ceux qui ont accepté de passer ce changement de cap en votre compagnie. On retrouvera ainsi aux côtés de Nikos : Amir, Bilal Hassani, Bruno Solo, Carla Bruni, Elie Semoun, Fauve Hautot, Florent Peyre, Jean-François Piège, Vanessa Guide, Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Julien Arruti, Louane et Thomas Dutronc

L’édition 2020 de « Toute la musique qu’on aime » c’est le 31 décembre 2020 sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés