« Le meilleur pâtissier » du 9 décembre : qui sera éliminé ce soir ? Qui se qualifiera pour la demi-finale ?

« Le meilleur pâtissier » du 9 décembre 2020. Déjà le 10ème numéro de la nouvelle saison du « Meilleur pâtissier » sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi sur 6play en live puis en replay.



« Le meilleur pâtissier » du 9 décembre 2020 : épreuves et recettes de ce soir

Ce soir, pour les quarts de finale, nos 6 pâtissiers amateurs partent en Inde ! En cette 10e semaine de concours, la compétition s’intensifie. Pour ce voyage pâtissier, le jury va leur lancer de sacrés défis qui risquent de leur faire perdre leur zen attitude… Nos pâtissiers vont devoir se dépasser car seuls 5 d’entre eux accèderont à la demi-finale !

Le défi de Cyril : Le thé

Nos 6 pâtissiers amateurs vont devoir tout mettre en œuvre pour relever l’ambitieux défi de Cyril en transformant une simple tasse de thé en un gâteau divin plein de gourmandise qui transcendera les papilles du jury ! Thé vert, noir, blanc, aux fruits ou encore aux fleurs… il en existe une multitude ! À nos pâtissiers d’être subtil dans le mariage des saveurs pour faire voyager notre jury en Inde.

L’épreuve technique de Mercotte : La fleur de lotus

Nos 6 pâtissiers vont avoir 2 heures pour réaliser la plus belle des fleurs de lotus, un somptueux gâteau aux saveurs d’Inde. Cet entremets composé d’une ganache montée à la vanille, d’un crémeux à l’orange et d’un biscuit au safran, repose sur un biscuit traditionnel indien : le katju katli. De grands et fins pétales en chocolat, légèrement courbés, viennent former cette fleur de lotus, qui, comme par magie, devra s’ouvrir à la dégustation grâce un élixir de crème anglaise à la pistache !



Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers amateurs devront mettre l’Inde à l’honneur en réalisant de majestueuses créations colorées ! Nos fakirs de la pâtisserie ont donc 3 heures pour en faire voir de toutes les couleurs au jury… et peut-être atteindre le nirvana pâtissier : la demi-finale !

Avec Sébastien Vauxion, chef 2 étoiles, à la tête d’un restaurant qui est l’un des seuls au monde à ne proposer au menu que des desserts !

“Bienvenue à New Délices !” 😍🧁🇮🇳

Pour remporter leur place en demi-finale, nos pâtissiers devront réaliser des desserts haut en couleur et en saveur ! 📺 #LMP mercredi à 21.05 en partenariat avec @CuisineAZ pic.twitter.com/8Wv0LGlHIx — M6 (@M6) December 6, 2020

De nouveau en tête des audiences ?

La semaine dernière, et un peu à la surprise générale, « Le meilleur pâtissier » s’est imposé en tête des audiences en réunissant 3.05 millions de gourmands. En sera t-il de même ce soir ?

Alors qui sera éliminé ce soir ? Qui seront les qualifiés pour la 1/2 finale ? Pour le savoir rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6.

