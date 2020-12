Audiences TV prime mardi 8 décembre 2020 : « Le pont des oubliés » leader devant « La France a un Incroyable Talent »

4.9 ( 8 )



Audiences TV prime mardi 8 décembre 2020. Hier soir victoire de France 3 qui misait sur la rediffusion du téléfilm « Le pont des oubliés » porté par Hélène Seuzaret, Nicolas Gob ou bien encore Dounia Coesens. Et vous avez été 4.67 millions à répondre à l’appel soit 19 % des téléspectateurs.



Audiences TV prime mardi 8 décembre 2020 : autres chaînes

Sur M6 la seconde et dernière demi-finale de « La France a un Incroyable Talent » a émerveillé (ou pas) 3.52 millions de Français soit 15.7 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant la petite lucarne. Une émission riche en émotions au cours de laquelle Issa Doumbia a accordé son Golden Buzzer à Bboy Haiper.

"Tu nous as balancé une émotion tellement forte" 🌠😢

Issa Doumbia, très ému, envoie directement Bboy Haiper en finale de #LFAUIT ! pic.twitter.com/ql37DB74lQ — M6 (@M6) December 8, 2020



Notez une très large domination sur le public jeune et féminin avec près de 26% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et plus généralement des moins de 50 ans.

Du mieux pour « Prodiges » et sa finale hier soir sur France 2. 2.88 million de téléspectateurs pour 13.5% de part de marché. C’est en hausse par rapport à la semaine dernière mais c’est en baisse par rapport à la finale de la saison précédente.

Hier soir sur TF1 énième rediffusion du film culte de Robert Zemeckis « Retour vers le futur » avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd dans les rôles principaux. La magie a t-elle de nouveau opéré ? Pas vraiment avec seulement 2.72 millions d’inconditionnels pour 12.2% de part de marché sur l’ensemble du public.

Arte complète le top 5 avec son documentaire « Nous, otages des SS » vu par 838.000 personnes soit 3.3% des téléspectateurs.

