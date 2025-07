Lego Masters du 21 juillet 2025 : spéciale Star Wars ce soir sur M6 (épisode 3)

Publicité





Lego Masters du 21 juillet 2025 – La saison 5 de « Lego Masters » se poursuit ce soir sur M6. Eric Antoine vous donne rendez-vous pour suivre l’épisode 3 et il s’agit d’une spéciale Star Wars !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







« Lego Masters » 21 juillet 2025, présentation de l’épisode 3

Les binômes s’envolent pour un voyage intergalactique… cap sur l’univers légendaire de Star Wars ! Pour la première fois dans l’histoire de « LEGO Masters », les candidats vont devoir recréer en briques une scène culte de la saga. Sabres laser, vaisseaux iconiques, combats mythiques : chaque détail devra être repensé avec une imagination débordante. Le jury les attend au tournant… et cette saison, la barre est placée très haut.

Mais ce n’est pas tout ! Dans une seconde épreuve vertigineuse, la gravité elle-même devient un adversaire : les binômes devront construire à partir de deux briques… suspendues dans le vide par un simple filin ! Une prouesse technique où équilibre, inventivité et narration seront essentiels pour éviter que leur création ne s’effondre. Et cette fois, un duo de jurés inattendus viendra les départager : McFly et Carlito !



