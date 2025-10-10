« Lego Masters » : clap de fin, Éric Antoine confirme l’arrêt de l’émission



Publicité





C’est la fin d’une aventure colorée sur M6. Après cinq saisons, « Lego Masters » ne reviendra pas à l’antenne. L’information a été confirmée par Éric Antoine lui-même dans une interview accordée à Pure Médias.











Publicité





« Je vais continuer à tourner toutes les ‘Roues de la fortune’ puisqu’on continue la quotidienne. On reprend une deuxième saison de ’99 à battre’ qui a très bien marché l’été dernier. ‘Les Traîtres’ continue à cartonner entre la diffusion et les retours et ‘La France a un incroyable talent’ aussi. La seule qui ne va pas reprendre, ce sera Lego Masters », a déclaré l’animateur.

© Benjamin DECOIN/M6[/caption

Diffusée pour la dernière fois cet été, la compétition de construction en briques n’avait pas trouvé son public, enregistrant des audiences en nette baisse par rapport aux saisons précédentes. Un revers pour ce programme pourtant très apprécié de la première heure pour sa créativité, ses épreuves spectaculaires et la bonne humeur communicative de son jury.

Malgré cette annulation, Éric Antoine reste bien présent sur M6. L’animateur sera prochainement à l’affiche de plusieurs programmes forts de la chaîne : « La Roue de la fortune », « 99 à battre », « Les Traîtres » ou encore « La France a un incroyable talent », dont la nouvelle saison sera lancée la semaine prochaine.



Publicité





Avec la fin de Lego Masters, M6 tourne donc une page, mais conserve son emblématique animateur parmi ses visages phares.