Lego Masters du 28 juillet 2025 : la demi-finale ce soir sur M6 (épisode 4)

Lego Masters du 28 juillet 2025 – La saison 5 de « Lego Masters » se poursuit ce soir sur M6. Eric Antoine vous donne rendez-vous pour suivre l'épisode 4 et il s'agit de la demi-finale !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







« Lego Masters » 28 juillet 2025, présentation de l’épisode 4

Plus que trois binômes en lice, encore en quête du trophée ultime… et des 20 000 euros en jeu.

Pour la demi-finale, les candidats ont rendez-vous dans un lieu emblématique et empreint de magie : la Grande Galerie de l’Évolution, au cœur du Jardin des Plantes. Trois œuvres ont mystérieusement disparu…

Leur mission ? Les réinventer en 3D, brique après brique, en représentant un animal dans son environnement naturel. Un défi aussi artistique que technique, où chaque création devra faire naître de l’émotion à travers les briques.



Puis viendra l’heure de la grande finale ! Les deux binômes encore en compétition auront carte blanche pour imaginer et bâtir leur chef-d’œuvre ultime. Accompagnés par les anciens candidats, ils devront donner vie à une construction monumentale, libre et spectaculaire, reflet de tout leur parcours.

