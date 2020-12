« Mongeville » du 5 décembre 2020 : deux épisodes en rediffusion ce soir sur France 3

4.7 ( 16 )



« Mongeville » du 5 décembre 2020. Alors que France 3 a pris la surprenante décision de mettre un terme à sa série policière à succès, « Mongeville » est de retour ce soir sur France 3 pour deux épisodes en rediffusion. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.



« Mongeville » du 5 décembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Le port de l’angoisse » dès 21h05 : Dans un container du port autonome de Bordeaux, on retrouve le corps sans vie d’Henri Blondel, un puissant armateur local. Était-il l’homme dur et impitoyable que décrit sa famille, ou le patron complexe que ses hommes adoraient ? Déambulant parmi les grues des docks et sur les cargos à quai, Mongeville et Valentine prennent le large pour une nouvelle enquête.

« Disparition inquiétante » dès 22h35 : Plongée au coeur d’une famille bordelaise, propriétaire d’un grand centre équestre…

Emilie, une jeune cavalière appelée à un avenir de grande championne, a disparu. Mongeville et Valentine arriveront-ils à la retrouver et ainsi permettre à cette famille de se réparer ?



Vers un nouveau succès d’audience ?

Généralement « Mongeville » est une valeur sûre pour France 3. La semaine dernière l’épisode proposé a tenu en haleine 5.07 millions de fidèles pour 19.6% de part de marché. En sera t-il de même ce soir ? Rendez-vous dimanche matin pour connaître les chiffres de l’audience.

