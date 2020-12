Ici tout commence : la mort d’Auguste bouleverse l’institut, ce qui vous attend lundi 21 décembre (épisode n°36 en avance)

4.7 ( 15 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après l’épisode d’aujourd’hui de votre feuilleton « Ici tout commence », vous devez être sous le choc et impatient de savoir ce qui va se passer lundi. Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 36 du lundi 21 décembre, tout l’institut est choqué et en deuil après la mort d’Auguste Armand !



Le chef laisse un grand vide. Clotilde culpabilise, elle pense avoir provoqué sa crise cardiaque, tandis que Claire est maintenant la seule à connaitre son secret et ne sait plus quoi faire…



Salomé est triste, elle considérait Auguste comme son père, et Maxime s’en veut de ne pas pouvoir être là pour la réconforter… Enzo le réconforte et lui dit de rester fort.

Guillaume décide de rester avec Clotilde pour la soutenir le temps que les choses se calment. De son côté, Jérémy décide d’aller parler avec Vincent. Il passe par Célia pour essayer de faire connaissance avec leur père… Mais avant de repartir, Jérémy embrasse une dernière fois Célia… Quand il rentre chez lui, il est alcoolisé !



Et à l’institut, tous se posent la question de la succession. Qui va prendre la place d’Auguste ?

Rendez-vous vendredi 18 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

