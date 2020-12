NRJ Music Awards 2020 : résumé, lauréats, retrouvez le palmarès complet

5 ( 5 )



C’est parti pour l’édition 2020 des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas en direct de Paris. En pleine crise sanitaire de la Covid-19, la cérémonie ne pouvait pas se tenir à Cannes et c’est sans public qu’elle se déroule ce so

Après un medley des meilleurs tubes de Gims, place à la première remise de prix de la soirée. David Guetta remet celui du Goupe / Dupo francophone, et c’est Vitaa et Slimane qui sont sacrés !



Nikos ouvre les votes en direct pour les téléspectateurs concernant le NRJ Music Award de la Performance francophone de la soirée. Les nommés sont :

– Louane « Donne-moi ton coeur »

– Amir « La fête »

– Vitaa et Slimane « Avant toi »

– Kendji Girac et Gims « Dernier métro »

– Vianney « Beau papa »

– Amel Bent et Imen Es « Jusqu’au bout »

– M.Pokora « Si on disait »

– Grand corps malade et Camille Lellouche « Mais je t’aime »

– Camelia Jordana « Facile »

– Benjamin Biolay « Comment est ta peine »



C’est Louane qui ouvre le bal avec son interprétation de « Donne-moi ton coeur ».

Place ensuite à la remise de l’award de l’Artiste masculin francophone. Cette année, il va à Dadju ! Il pousse le cri de la victoire en arrivant sur scène. Il termine son discours de remerciements par un clin d’oeil à Matt Pokora, qui reste le recordman du nombre de trophées remportés dans cette catégorie.



Amir monte sur scène pour interpréter son tube « La fête ».

On enchaine avec la remise du trophée dans la catégorie Groupe / duo international de l’année. C’est les BTS qui sont récompensés et ils ont enregistré un message vidéo de remerciements.

David Guetta monte ensuite sur scène pour « Let’s Love ».

Amel Bent et Vitaa arrivent pour remettre un NRJ Music Award d’icône internationale pour l’ensemble de sa carrière. Un Award d’honneur décerné à… Mariah Carey. La chanteuse a enregistré une vidéo avec son trophée dans un décor de Noël.

Après une première coupure pub, on retrouve Indochine. Le groupe interprète « Nos célébrations » avant de recevoir un award d’honneur.

Ahmed Sylla est entouré de Miss pour remettre le trophée du DJ de l’année. C’est DJ Snake qui remporte l’award, il est là et au cours de son discours, il a une pensée pour tous les clubs fermés actuellement.

Place ensuite à Angèle et Dua Lipa, qui ont enregistré à Londres la prestation de leur tube « Fever ».

Grand corps malade monte sur scène, il interprète « Mesdames » et remet ensuite l’award de l’Artiste féminine francophone de l’année. C’est Aya Nakamura qui remporte le trophée mais elle n’est pas là, elle a enregistré un court message vidéo.

Vitaa et Slimane interprètent ensuite leur tube « Avant toi ».

Nikos reçoit ensuite un appel d’Inès Reg, qui est sur les marches du Palais des Festivals à Cannes. Un clin d’oeil qui donne l’occasion à Nikos d’exprimer une pensée pour la ville de Cannes et ses habitants.

Julien Doré monte sur scène pour chanter un medley de ses chansons.

Seconde coupure pubs et on retrouve Gims et Kendji qui chantent « Dernier métro ». Vianney débarque avec un Award d’honneur à remettre à Gims.

Inès Reg et Hugo Gaston remettent ensuite le trophée de la Chanson francophone de l’année. Il va à Vitaa et Slimane, qui remportent leur 2ème award de la soirée !

On retrouve ensuite Dua Lipa avec son tube « Physical », suivie de Vianney avec « Beau papa ».

Il est temps de remettre l’award de la Chanson internationale de l’année. Angèle annonce le nom de la gagnante, il s’agit de Dua Lipa !

Place aux révélation, Wejdene monte sur scène, suivie de Tayc et Squeezie.

Clara Luciani arrive ensuite pour remettre un prix d’honneur à Elton John.

Christine and the Queens et Indochine montent sur scène pour interpréter leur reprise de « 3e sexe ». Et DJ Snake revient pour remettre le trophée de l’Artiste masculin international de l’année. Il va à The Weeknd !

Dadju revient pour chanter un medley de ses chansons avant que Cauet et Keen’V arrivent pour remettre le prix de la Collaboration internationale de l’année. Et c’est Ariana Grande et Lady Gaga qui remportent l’award !

Amel Bent et Imen Es, en compétition ce soir, interprètent « Jusqu’au bout ». On enchaine avec les Rita Mitsouko qui chantent avant de remettre l’award de la Collaboration francophone de l’année. Il va à Dadju et Soolking !

Nikos accueille ensuite Matt Pokora, qui interprète « Si on disait ». L’animateur précise ensuite que sa prestation a été enregistrée car il est le parrain du Téléthon. On retrouve le chanteur en duplex.

David Guetta est de retour pour annoncer la prestation des Black Eyed Peas, qui chantent en duplex de Los Angeles.

En compétition, Grand corps malade et Camille Lellouche interprètent « Mais je t’aime ». On remet ensuite l’award de la Chanson internationale de l’année, qui est décerné à Master KG pour « Jerusalema ».

Camelia Jordana monte sur scène pour chanter « Facile », titre en compétition ce soir. On enchaine avec Soprano, qui annonce que le trophée de la Révélation internationale va à Doja Cat.

Benjamin Biolay, en compétition, chante « Comment est ta peine ».

Manu Levy et Jonathan Lambert arrivent pour remettre le prix du Clip de l’année. Il va à Vitaa et Slimane, qui remportent leur troisième trophée de la soirée !

Hatik monte sur scène pour chanter « Angela », suivi d’Alliel et Soolking. Place ensuite à la remise de l’award de la Révélation francophone de l’année. Il va à Squeezie !

La soirée se termine avec le NRJ Music Award de la Performance francophone de l’année, pour laquelle les téléspectateurs ont voté tout au long de la soirée. Il va à Matt Pokora !

PALMARÈS DES NRJ MUSIC AWARDS 2020

Groupe / Duo de l’année Francophone : VITAA & SLIMANE

Artiste Masculin Francophone de l’année : DADJU

Groupe / Duo International de l’année : BTS

DJ de l’année : DJ SNAKE

Artiste Féminine Francophone de l’année : AYA NAKAMURA

Chanson Francophone de l’année : “Avant toi” – VITAA & SLIMANE

Chanson Internationale de l’année : “Physical” – DUA LIPA

Artiste Masculin International de l’année : THE WEEKND

Collaboration Internationale de l’année : LADY GAGA x ARIANA GRANDE (“Rain on me”)

Collaboration Francophone de l’année : SOOLKING feat. DADJU (“MELEĞIM”)

Chanson Internationale de l’année : “Jerusalema” – MASTER KG

Révélation Internationale de l’année : DOJA CAT

Clip de l’année : “Ça ira” – VITAA & SLIMANE

Révélation Francophone de l’année : SQUEEZIE

Performance Francophone de la soirée : M POKORA «Si on disait»

Award d’honneur « icône internationale » : MARIAH CAREY

Award d’honneur : GIMS

Award d’honneur : INDOCHINE

Award d’honneur : ELTON JOHN

NRJ MUSIC AWARDS 2020 vidéo replay

Si vous avez manqué la cérémonie des NRJ Music Awards ce samedi 5 décembre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement.

