EXCLU Plus belle la vie : Mazelle tombe et se fait arrêter, Samia et Jean-Paul très proches (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 18 décembre C’est le week-end et vous vous demandez peut être ce qui va se passer prochainement dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Si tel est le cas, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Mazelle va enfin tomber et se faire arrêter !

En effet, alors que Mouss a disparu dans la nature, Mazelle missionne Syd pour le retrouver et le tuer. Syd finit par retrouver Mouss et lui tirer dessus ! Mais Mouss avait un gilet par balle, il est sain et sauf. Mazelle ne le sait pas et demande à Syd de tuer Mila. Léo avait pris Syd en filature et il intervient juste à temps, avant qu’il ne se débarrasse de Mila !



Une fois arrêté par Léo, Syd passe aux aveux. Il explique que c’est Mazelle qui lui avait donné l’ordre de tuer Mouss et Mila. Mazelle est menotté et Patrick l’embarque.

Pendant ce temps là, Luna est au coeur de la rebellion en prison. Elle a été faite otage mais personne ne lui fait de mal. La stratégie de la police est d’endormir les prisonniers pour mettre fin à la mutinerie un matin en donnant l’assaut. Mais quand l’assaut est donné, un prisonnier en profite pour s’échapper !…

Quant à Samia et Jean-Paul, ils continuent de se rapprocher autour de Lucie pour Noël. Ils veulent même passer Noël ensemble, avec Hadrien et Irina… Hadrien doute de plus en plus des sentiments de Samia.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 7 décembre sur France 3

Andrès répète pour le spectacle face à Luna. Le monologue choisit est ambigüe et un silence s’installe entre les deux. Sabrina commence à mettre son plan à exécution, elle fouille dans les affaires de Mila et remonte jusqu’à l’adresse de Deneve. Ce dernier a débranché le simulateur de vol pour que Mila se concentre sur son travail de stagiaire. De son côté, Stan se présente à l’atelier de théâtre et se fait sèchement rembarrer par Luna qui le reconnait…

Le Pope vient rappeler à Boher qu’il doit se confesser. Il n’est pas à l’aise avec ça et en parle à Léa. Samia et Hadrien ne partagent pas les mêmes gouts musicaux pour la playlist de leur mariage. Le soir, Boher se sent obligé d’aller voir Samia pour lui assurer qu’il ne l’aime plus, laissant Samia perplexe…

Sophie et Killian s’inquiète des nouvelles habitudes alimentaires de Lola. Cette dernière revient à la charge auprès de Rochat pour savoir où en est la réduction de plastique au lycée….

