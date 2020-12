Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 8 janvier 2021

4.3 ( 24 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 8 janvier 2021 – La semaine commence et vous êtes peut être impatient de savoir ce qui vous attend dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Et si tel est le cas, il est temps d’en savoir plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, c’est Noël après l’heure dans votre feuilleton quotidien. En effet, avec toutes les déprogrammations, votre série est totalement en décalage et vous verrez vos personnages fêter Noël la semaine de la rentrée !

Alex va être rattrapé par son passé tandis que les Bastide n’auront pas le coeur à fêter Noël…



Lundi 4 janvier 2021, épisode 551 : Tandis que le commissariat est de plus en plus malmené, Manu suit l’intuition d’Alex pour comprendre si le passé de ce dernier représente un danger. Pendant ce temps, Yasmine tente, tant bien que mal, d’écrire une nouvelle page de sa vie.

Mardi 5 janvier 2021, épisode 552 : Tandis qu’Alex, un peu perdu, laisse son passé venir interférer avec son présent, Lucille se découvre quant à elle une nouvelle passion. De son côté, Yasmine est bien décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds.

Mercredi 6 janvier 2021, épisode 553 : Alors que Sofia et Elise fêtent Noël avant l’heure, Julien quant à lui, a bien du mal à supporter cette période de célébration. Pendant ce temps, Manu, dans le dos d’Alex, fait appel à un personne peu fiable pour tenter d’obtenir des résultats.

Jeudi 7 janvier 2021, épisode 554 : Tandis que l’esprit de Noël n’est pas à l’honneur chez les Bastide, un vieux dossier refait surface et vient mettre le commissariat sens dessus dessous.

Vendredi 8 janvier 2021, épisode 555 : Alors qu’au commissariat, un nouveau venu cristallise toutes les crispations, Arthur fait un premier pas pour aller de l’avant. Johanna, de son côté, est de plus en plus prise par son nouveau projet.

