Plus belle la vie en avance : Luna lâche Pavel (vidéo PBLV épisode n°4178)

Luna est impitoyable avec Andrès, alias Pavel, mercredi prochain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Luna est toujours retenue en otage en prison et elle vient lui apporter son repas…



Catano l’empêche de lui donner elle-même et craint que Luna ait encore des sentiments pour Pavel.



Mais Luna affirme qu’elle ne l’aime plus ! Elle dit qu’il n’a plus aucune emprise sur elle et qu’elle ne ressent plus rien pour lui… Pavel écoute tout et semble abattu…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4178 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4178 du 23 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

