Ici tout commence : Célia et Jérémy sains et saufs, Medhi va mal, ce qui vous attend jeudi 17 décembre (épisode n°34 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Fan du feuilleton « Ici tout commence » et déjà impatient de savoir ce qui vous attend demain ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 34 du jeudi 17 décembre, Jérémy et Célia sont sains et saufs après leur tentative de suicide.



En effet, après un lavage d’estomac, ils sont finalement tirés d’affaire et leurs familles sont soulagées.



Mais Jérémy et Célia vont toujours aussi mal psychologiquement. Ils sont amoureux et détruits par tout ça… En fin de journée, ils prennent la sage mais difficile décision de s’éloigner.

A l’institut, Auguste explique la situation à Antoine et lui demande de réintégrer Célia. Antoine vient lui présenter ses excuses et lui annonce qu’elle peut revenir. Mais Célia ne sait pas si elle en aura la force…



De son côté, Noémie propose à Medhi de travailler avec elle sur la bûche de Noël. Mais Medhi ne va pas bien… Il saigne du nez et prend la fuite devant Noémie, qui ne comprend pas.

C’est le premier jour pour Caroline à l’institut. Louane n’est pas ravie, elle n’a pas envie d’y aller et de la croiser… Et Gaetan est convaincu qu’elle va replonger…

Rendez-vous jeudi 17 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

