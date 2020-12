Plus belle la vie en avance : Pavel retrouve Irina (vidéo PBLV épisode n°4182)

4.9 ( 11 )



Annonces





En cavale, Pavel va retrouver sa fille Irina mardi prochain dans votre série quotidienne de France 2 « Plus belle la vie ». En effet, 2 jours avant son mariage, Pavel donne rendez-vous à Irina et prend des risques…



Annonces



Annonces

Andrès s’excuse auprès d’Irina de la méthode employée mais la jeune femme en profite pour lui affirmer son amour pour Boher. Elle refuse de quitter Marseille avec Andrès.



Annonces



Annonces



Annonces





Samia est restée dormir sur canapé de Boher pour le soutenir mais quand Irina revient, ils sont encore une fois à deux doigts de s’avouer leur amour. Boher est ému de savoir qu’Irina choisit une vie avec lui plutôt qu’avec son père. La version racontée par Irina ne convainc pas Revel, il est persuadé qu’elle a vu Pavel…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4182 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Annonces





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4182 du 29 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : Mazelle tombe et se fait arrêter, Samia et Jean-Paul très proches (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés