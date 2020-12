« Sam » saison 5 : dès le 4 janvier 2021 sur TF1

4.8 ( 10 )

« Sam » saison 5, c’est très bientôt sur TF1. Alors que la saison 4 n’a pas été un énorme succès d’audience, une saison 5 de « Sam » a bien été tournée. Et elle sera diffusée à compter du lundi 4 janvier 2021. Rendez-vous chaque lundi soir en prime-time à raison de deux épisodes par semaine sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.



Au casting toujours Natacha Lindinger et Fred Testot dans les rôles principaux, mais pas que. Ils seront accompagnés de Fanny Gilles, Charlotte Gaccio, Issa Doumbia, Thomas Jouannet, Roxane Bret, Kevin Dias ou bien encore Valentin Byls. Du côté des guests de cette saison 5 nous retrouverons François Berléand, Bruno Wolkowitch, Sophie Mounicot et Rosa Bursztein.

« Sam » saison 5 : au programme

Sur cette nouvelle saison : Sam goute enfin à l’ivresse de la vie à deux avec Antoine, son grand amour. Mais le bonheur est de courte durée. Entre l’arrivée soudaine du père qu’elle n’a jamais connu, et ses déboires avec la justice, notre prof préférée nage en pleine confusion. Sam, qui ne fait rien comme tout le monde, va devoir se remettre en cause et faire face à ses responsabilités pour rétablir un semblant d’équilibre dans sa vie.



La nouvelle saison de #SAM démarre dès le : 🗓️ lundi 4 janvier 2021

🕘 A 21H05

La nouvelle saison de SAM démarre dès le lundi 4 janvier 2021 sur TF1 et MYTF1. Et nous on a déjà hâte de découvrir cette toute nouvelle saison.

