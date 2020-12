« Solo: A Star Wars Story » : ce soir sur TF1 (inédit)

4.9 ( 13 )



« Solo: A Star Wars Story » de Ron Howard est le second spin-off de la franchise Star Wars™ depuis que Disney en a repris les rênes.



Un film qui suit les débuts de Han Solo, bien avant qu’il ne rencontre Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi dans « Un nouvel espoir ».

Au casting Alden Ehrenreich (AVE CESAR!, BLUE JASMINE), Woody Harrelson (la saga HUNGER GAMES), Emilia Clarke (la série “Game of Thrones”), Donald Glover (SPIDER-MAN : HOMECOMING), Thandie Newton (la série “Westworld”), Phoebe Waller-Bridge (LA DAME DE FER) et Paul Bettany (AVENGERS : INFINITY WAR) et Joonas Suotamo (STAR WARS : LES DERNIERS JEDI).

« Solo: A Star Wars Story » : histoire, résumé, synopsis

Six ans après la chute de la République galactique et la création de l’Empire, découvrons les origines de Han Solo et ses aventures à bord du Faucon Millenium, aux côtés de son copilote Chewbacca. Ce film est avant tout l’occasion d’en savoir plus sur la personnalité de l’un des personnages phares de la saga Star Wars.



Le saviez-vous ?

– Le film a été présenté hors Compétition au 71ème Festival de Cannes. C’est seulement le 3ème film de la saga initiée par George Lucas qui a eu cet honneur;

– Le film n’a pas rencontré le succès espéré en salles. 432 millions de dollars de recettes mondiales seulement et 1.4 million de spectateurs en France;

Vidéos

Deux vidéos pour les fans…

La bande-annonce

Une vidéo dans laquelle on retrouve Han Solo bien sûr, mais aussi son fidèle compagnon Chewbacca et le célèbre Faucon Millenium.

Une scène coupée

Elle met en scène Han Solo, Chewbacca et Beckett.

« Solo: A Star Wars Story » débarque ce soir sur TF1 ou sur MYTF1 depuis tos vos appareils connectés via sa fonction direct.

