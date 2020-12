4.8 ( 13 )



« Zone Interdite » du dimanche 20 décembre 2020. Ce soir, retrouvez un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le replay. Il nous sera bien sûr présenté par Ophélie Meunier.



Cette semaine « Changement de vie : 3 ans après ont-ils réalisé leurs rêves ? Épisode 1.

« Zone Interdite » du dimanche 20 décembre 2020 : sommaire et reportages de ce soir

8 Français sur 10 en rêvent, eux l’ont fait : un jour ils ont décidé de changer de vie. Il y a trois ans, vous étiez trois millions de téléspectateurs à suivre les paris un peu fous de familles qui bouleversaient leurs destins. Trois ans plus tard que sont-elles devenues ? Bonheurs, doutes, surprises et réussites, Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi l’évolution des projets, vu grandir les enfants, accompagné les péripéties les plus inattendues, surtout quand une pandémie mondiale vient chambouler l’aventure d’une vie.

Dans le sud de la France, à 43 ans, Audrey a tout misé sur un retour à la nature. Elle a quitté son poste d’assistante de direction pour élever des chèvres. Pour passer son diplôme d’éleveuse elle a fait d’énormes sacrifices : quitté sa jolie maison pour habiter dans une caravane pendant près d’un an, et retrouver ses trois enfants uniquement le week-end. Ses débuts avec son petit troupeau ont été à la hauteur de ses espérances. Mais elle va devoir passer la vitesse supérieure : produire des fromages, aller les vendre sur les marchés, autant d’expériences totalement nouvelles pour elle et indispensables à la survie financière de son projet. Et sur le plan personnel arrivera-t-elle à faire partager sa passion et ses choix au reste de la famille ?



Alexandre, pompier, et Christine, cadre dans l’informatique, avaient tout pour être heureux : de bons jobs, une belle maison en banlieue et deux fillettes de 10 et 12 ans ! Il y a trois ans ces trentenaires plaquaient leur vie bien réglée pour s’installer en famille au Nouveau-Brunswick, une province du Canada. Sur place, ils n’avaient rien prévu, juste quelques semaines de location dans une cabane en bord de mer. Le Canada leur a réservé de bonnes surprises : le coût de la vie y est plus abordable et les maisons bien moins chères qu’en France. Mais tout n’est pas rose. S’il est relativement facile de trouver du travail là-bas, ils vont découvrir que l’on peut se faire licencier tout aussi rapidement. La famille va devoir prouver qu’elle sait rebondir pour vivre son rêve.

Plus d’un Francilien sur deux souhaite quitter la région parisienne pour s’installer en province. Hugo et Corinne l’ont fait il y a trois ans. À bientôt 50 ans, ils ont quitté leur bel appartement parisien et leur poste de cadres dans des maisons de luxe pour s’installer sur la côte bretonne, mais surtout pour réaliser un projet bien à eux. Ils ont jeté leur dévolu sur un hôtel gigantesque: 46 chambres, un restaurant, une salle de conférence… une ambition presque démesurée à en croire les professionnels de l’hôtellerie et plus encore leurs trois enfants : Alice 14 ans, Louis 12 ans, et Charles 8 ans, qui ont du mal à accepter ce changement. Hugo et Corinne avaient réussi leur première saison, mais les enfants vivaient mal de voir leurs parents absorbés à ce point par leur nouveau travail d’hôteliers-restaurateurs. Horaires à rallonge, chantiers de rénovations pharaoniques, stress de dirigeant d’entreprise face au Covid-19, le moral du couple va faire les montagnes russes, mais l’aventure d’Hugo et Corinne va aussi leur apporter d’intenses satisfactions et de très belles surprises familiales.

À Lyon, lassé des embouteillages et de la grisaille, Stéphane, chef d’entreprise, fait le pari de diriger sa société depuis l’autre bout du monde. Il y a trois ans, il embarque toute sa petite famille dans l’aventure et gère ses affaires en télétravaillant. Avec sa femme Marie et leurs deux jeunes enfants, ils s’installent à Bali (Indonésie). Dans un décor de carte postale, entre rizières et plages de sable fin, une maison de rêve les attend. Si au début tout semble sourire au jeune patron qui se lance sur place dans un projet immobilier d’envergure, la pandémie mondiale va brutalement tout remettre en cause, mais la famille va continuer son aventure autrement… Changer de vie n’est jamais un scenario écrit à l’avance.

Il y a trois ans, vous étiez 3 millions de téléspectateurs à suivre le pari fou de ces familles qui ont décidé de changer de vie. Trois ans après, découvrez ce qu’elles sont devenues dans « Zone Interdite ».

